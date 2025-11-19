राहुल गांधी के खिलाफ 272 नामचीन हस्तियां, कर दिया ये काम, फंस गई कांग्रेस.!

बिहार चुनाव के समय से ही चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। देश के पूर्व जज समेत 272 बड़ी हस्तियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग (ECI) पर “वोट चोरी” जैसे गंभीर और तथ्यहीन आरोप लगाने की कड़ी निंदा की है। इन नागरिकों ने बुधवार को एक खुला पत्र जारी कर इसे संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय लोकतंत्र पर सुनियोजित एवं खतरनाक हमला करार दिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए ‘चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन 272 दिग्गजों ने ये खुला खत जारी किया है। उनमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल है।