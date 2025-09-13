’52 बरस की महिला, 32 का लड़का’ | 9 बच्चों की मां को मिला ‘लव डोज’

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सामने आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। यहां एक 52 साल की महिला अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला 9 बच्चों की मां है। अपने प्रेमी के साथ फरार हुई महिला घर से जेवरात, नकदी और जमीन के कागजात भी ले गई। इसके अलावा महिला अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ ले गई। पूरा मामला उसहैत थाना इलाके के खेड़ा जलालपुर गांव का बताया जा रहा है। महिला का नाम नीलम है और उसके पति ओमपाल का कहना है कि उनकी शादी 9 साल पहले हुई थी। ओमपाल ने बताया कि उनके 9 बच्चे हैं। जिनमें 5 बेटियां और 4 बेटे हैं। हालांकि 21 साल के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इसके अलावा उनकी 3 बेटियां और बेटा भी शादीशुदा है। उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। महिला के पति ने रोते-रोते कहा, ”मैंने परिवार पालने के लिए मेहनत की। पत्नी के नाम 4 बीघा जमीन खरीदी। लेकिन उसने परिवार को छोड़कर रिश्ता तोड़ दिया। महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने साथ 4 लाख रुपये के गहने, 50 हजार रुपये नकद और जमीन के कागजात साथ ले गई।