पहले गाली-गलौच.. बाल खींचे, फिर मारा थप्पड़.. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने सीएम पर हमला किया। पुलिस ने हमलावर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जन सुनवाई के दौरान आरोपी शख्स अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। इस दौरान उसने सीएम को थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने हमले की निंदा की है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की यह कोशिश जन सुनवाई को डीरेल करने की मंशा से की गई है।
