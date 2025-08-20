Patrika LogoSwitch to English

पहले गाली-गलौच.. बाल खींचे, फिर मारा थप्पड़.. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला

जानकारी के मुताबिक, हमलावर ने सबसे पहले रेखा गुप्ता को एक कागज दिया...इसके बाद उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने रेखा गुप्ता के साथ गाली-गलौज भी किया।

भारत

Darsh Sharma

Aug 20, 2025

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने सीएम पर हमला किया। पुलिस ने हमलावर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जन सुनवाई के दौरान आरोपी शख्स अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। इस दौरान उसने सीएम को थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने हमले की निंदा की है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की यह कोशिश जन सुनवाई को डीरेल करने की मंशा से की गई है।

Published on:

20 Aug 2025 12:05 pm

पहले गाली-गलौच.. बाल खींचे, फिर मारा थप्पड़.. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला

