भारत 2040 तक चंद्रमा पर उतारेगा अपने अंतरिक्ष यात्री, पूर्व इसरो चीफ का बयान

भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। देश ने 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही भारत उसी समय सीमा तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष ए. एस . किरण कुमार ने इस बारे में जानकारी दी।