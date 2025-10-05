8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में आएगा कितना बंपर उछाल!

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसी हफ्ते दिवाली से पहले महंगाई भत्ते(DA Hike) और महंगाई राहत(DR Hike) का तोहफा दिया गया…वहीं, अब 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है…केंद्र सरकार(Central Government) ने बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते(Dearness allowance) और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की…इस बढ़ोतरी के बाद डीए/डीआर अब 58 प्रतिशत हो गया है…वहीं केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग(Government Employees) को मंजूरी दी थी…हालांकि, इसके गठन को लेकर अभी भी आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है और सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को अंतिम रूप नहीं दिया है…केंद्र ने कहा है कि पैनल के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है….