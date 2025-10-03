Patrika LogoSwitch to English

ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां… चंद्रशेखर पर रोहिणी का एक और बड़ा आरोप

पोस्ट के साथ ही रोहिणी ने एक स्क्रीन शॉट भी शेयर किया और कहा कि मैंने आज तक कुछ भी फेक एविडेंस नहीं दिखाया ना कभी कोई झूठ बोलती.

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 03, 2025

उत्तरप्रदेश की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यौन शोषण का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली डॉ. रोहिणी घावरी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी घावरी ने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने ईमानदारी से साथ नहीं निभाया। बस फर्क इतना है, पहले वो संघर्ष कर रहे थे अब वो सफल हैं। रोहिणी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी संगठन के फैसले सिर्फ हम दोनों मिलकर लेते, किसी को कोई खबर नहीं होती. मुझे कहा पता था, जिसको बनाने में इतनी मेहनत कर रही हूं वही धोखेबाज निकलेगा! संघर्ष कर रहा चंद्रशेखर ही ठीक था. सफल चंद्रशेखर इतना बुरा होगा मैंने सोचा नहीं था। पोस्ट के साथ ही रोहिणी ने एक स्क्रीन शॉट भी शेयर किया और कहा कि मैंने आज तक कुछ भी फेक एविडेंस नहीं दिखाया ना कभी कोई झूठ बोलती.

Published on:

03 Oct 2025 09:16 am

Hindi News / National News / Videos / ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां… चंद्रशेखर पर रोहिणी का एक और बड़ा आरोप

