दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम की मार, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी!

भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है…उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है…कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले सात दिनों तक तेज बारिश की संभावना है…हरियाणा और पंजाब में 27 अगस्त तक बारिश हो सकती है…मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में शनिवार को बारिश की संभावना है…26 अगस्त के दौरान पंजाब और हरियाणा में बारिश होगी…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ED Action: अवैध सट्टेबाजी के मामले में कांग्रेस विधायक अरेस्ट; 12 करोड़ कैश और सोना-चांदी के साथ लग्जरी कारें भी जब्त
Stray Dogs को लेकर 11 दिन के अंतराल पर सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर, नए आदेश में क्या नहीं बदला? यहां विस्तार से जानें
Bihar Assembly Elections: खोई जमीन वापस पाने की कवायद में राजद-कांग्रेस, क्या कहती है सीमांचल की पॉलिटिक्स