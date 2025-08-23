दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम की मार, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी!

भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है…उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है…कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले सात दिनों तक तेज बारिश की संभावना है…हरियाणा और पंजाब में 27 अगस्त तक बारिश हो सकती है…मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में शनिवार को बारिश की संभावना है…26 अगस्त के दौरान पंजाब और हरियाणा में बारिश होगी…