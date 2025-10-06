Bihar Election 2025: क्या है सेक्शन 126 ? क्यों हो जाते हैं रैलियां-टीवी डिबेट सब बंद ! | Section 126 Explained in Hindi

Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, अब राज्य का प्रशासनिक अमला सीधे चुनाव आयोग के तहत काम करेगा। राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें खत्म हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी धारा है अलावा एक और धारा ( Section 126 Explained in hindi ) है, जिसके लागू होते ही-राजनीतिक दलों की रैलियां, नेताओं के बयान और मीडिया डिबेट अचानक शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो चुनावी शोर-शराबे पर ब्रेक लग गया हो, आइए आपको बतातें हैं ये कौन सी धारा ( what is section 126 BNS ) है और कब लागू होती है ? देखें बिहार चुनाव पर पूरी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma ) की रिपोर्ट