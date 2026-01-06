सावधान! मैट्रिमोनियल साइट पर जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं? मुंबई पुलिस के इस खुलासे से उड़ जाएंगे होश!

AI Generated Photo
मुंबई के मीरा रोड पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर लोगों को भावनात्मक रूप से फंसाकर निवेश के नाम पर ठगा जाता था। इस गिरोह ने देशभर में 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि यह रैकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था और विदेशी हैंडलर्स से जुड़ा था।
पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों के नाम रोशन कुमार सिद्धारामा शेट्टी, अबीर उर्फ साचिर मोहम्मद खान, सनद संजीव दास, राहुल कुमार उर्फ कैलाश राकेश कुमार, आमिर करम शेरखान, अभिषेक अनिल नरकर उर्फ गोपाल और मोहम्मद राशिद फकीर मोहम्मद बलोच उर्फ लकी हैं। इनसे पूछताछ जारी है और अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।
गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। महिलाएं मैट्रिमोनियल साइट्स जैसे शादी.कॉम और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पुरुषों से दोस्ती करती थीं। धीरे-धीरे शादी का भरोसा दिलाकर भावनात्मक रूप से पीड़ितों को अपने जाल में फंसाती थीं। जब पीड़ित पूरी तरह विश्वास में आ जाता, तो उसे विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग या सोने में निवेश का लालच दिया जाता। फर्जी कंपनियों की प्रोफेशनल वेबसाइट्स और दस्तावेज दिखाकर निवेश को वैध साबित किया जाता।
पीड़ितों को शुरुआत में थोड़ा मुनाफा दिखाकर और भरोसा मजबूत किया जाता था। इसके बाद बड़ी रकम निवेश करवाई जाती। पैसे जमा होते ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेज दिया जाता। अब तक 50 से अधिक पीड़ितों की पहचान हुई है, जो देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से हैं। कई पीड़ितों ने अपनी जीवन भर की कमाई या कर्ज लेकर पैसे लगाए। पुलिस को 51 से ज्यादा संबंधित केस मिले हैं।
यह मामला नवंबर 2025 में एक छापेमारी से सामने आया, जब मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर एक लॉज में रेड पड़ी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर मिलने वाले निवेश सलाह पर सावधानी बरतें और किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट की जांच करें। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर ऐसे फ्रॉड बढ़ रहे हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप या निवेश में जल्दबाजी न करें और हमेशा वेरिफिकेशन करें।
