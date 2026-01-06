सावधान! मैट्रिमोनियल साइट पर जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं? मुंबई पुलिस के इस खुलासे से उड़ जाएंगे होश!

पीड़ितों को शुरुआत में थोड़ा मुनाफा दिखाकर और भरोसा मजबूत किया जाता था। इसके बाद बड़ी रकम निवेश करवाई जाती। पैसे जमा होते ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेज दिया जाता। अब तक 50 से अधिक पीड़ितों की पहचान हुई है, जो देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से हैं। कई पीड़ितों ने अपनी जीवन भर की कमाई या कर्ज लेकर पैसे लगाए। पुलिस को 51 से ज्यादा संबंधित केस मिले हैं।