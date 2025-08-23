पंजाब के होशियारपुर में टैंकर में ब्लास्ट, मची चीख-पुकार!

पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार रात सब्जी से भरी पिकअप के टक्कर मारने से LPG टैंकर में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद उसमें आग लग गई…गैस के रिसाव से आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया…इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए…
