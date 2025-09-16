दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे 2 बड़े तोहफे!

दिवाली का त्योहार केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में और भी ज्यादा चमक लाने वाला है…वजह है सरकार(Central Government) के दो बड़े फैसले- एक तरफ महंगाई भत्ते(DA Hike) में बढ़ोतरी, जो तुरंत सैलरी और पेंशन में राहत देगा…महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से लागू होगा…बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(Dearness allowance) जल्द ही बढ़ने वाला है…दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग का गठन, जो 2026 से लंबे समय तक वेतन ढांचे को बदल देगा…दोनों फैसले सीधे-सीधे सैलरी पर असर डालेंगे और कर्मचारियों(Government Employees) की जेब में मोटी रकम(Salary) डलने वाली है…कह सकते हैं कि(DA) इस बार की दिवाली सच में खास होने वाली है…