Chandra Grahan 2025 : चंद्र ग्रहण का सूतक कब लगेगा, ये राशि वाले हो जाएं सावधान

भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी रविवार 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। रात 9 बजकर 57 मिनट से शुरू होने वाले ग्रहण की अवधि करीब साढ़े तीन घंटे की होगी। रात 1 बजकर 27 मिनट पर ग्रहण शुद्ध होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। इस कारण दोपहर 12 बजकर 57 मिनट पर चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। इस बार यह ग्रहण पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि पर रहेगा। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए कष्टदायक होगा। ऐसे में ग्रहण से बचने के लिए राहु और चंद्रमा के जप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के जप भी लाभदायक रहेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित हेरम्ब स्वरूप शर्मा से जानिए ग्रहण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना.. वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलेगी।