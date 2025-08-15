Patrika LogoSwitch to English

Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटा, अब तक 60 की मौत, सैकड़ों लापता, देखें भयंकर तबाही !

Kishtwar Cloudburst: कोई रो रहा है, कोई अपनों को पुकार रहा है, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, ये कुदरत हम से किस जन्म का बदला ले रही है, शायद जम्मू कश्मीर के लोग ईश्वर से यही पूछ रहे होंगे, ये भयंकर बर्बादी हुई है जम्मू के किश्तवाड़ में, देखें बादल फटने के बाद भयावह हाल...

जम्मू

Kripa Shankar Sharma

Aug 15, 2025

Kishtwar Cloudburst: कोई रो रहा है, कोई अपनों को पुकार रहा है, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, ये कुदरत हम से किस जन्म का बदला ले रही है, शायद जम्मू कश्मीर के लोग ईश्वर से यही पूछ रहे होंगे, ये भयंकर बर्बादी हुई है जम्मू के किश्तवाड़ में, जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst) में किश्तवाड़ (Kishtwar Cloudburst) के चसोटी गांव में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 शवों की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 38 की हालत गंभीर है, देखिए किश्तवाड़ के भयावह हाल, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Published on:

15 Aug 2025 11:02 pm

Hindi News / National News / Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटा, अब तक 60 की मौत, सैकड़ों लापता, देखें भयंकर तबाही !

