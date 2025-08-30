Patrika LogoSwitch to English

रामबन में बादल फटा, रियासी में लैंडस्लाइड.. आसमानी आफत से मची तबाही

प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी राहत केंद्र स्थापित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।

Darsh Sharma

Aug 30, 2025

देशभर में मानसून अपने चरम पर है और जम्मू कश्मीर में प्रकृति का रौद्र रूप जारी है। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड से प्रशासन अभी उभरा भी नहीं था कि अब रामबन में बादल फटने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से भयावह स्थिति पैदा हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, कुछ घर पूरी तरह से बह गए हैं। वहीं, जम्मू की रियासी जिले के माहौर में भी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी जद में कई घर बह गए हैं.. करीब सात लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

Published on:

30 Aug 2025 02:05 pm

Hindi News / National News / रामबन में बादल फटा, रियासी में लैंडस्लाइड.. आसमानी आफत से मची तबाही

