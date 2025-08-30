रामबन में बादल फटा, रियासी में लैंडस्लाइड.. आसमानी आफत से मची तबाही

देशभर में मानसून अपने चरम पर है और जम्मू कश्मीर में प्रकृति का रौद्र रूप जारी है। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड से प्रशासन अभी उभरा भी नहीं था कि अब रामबन में बादल फटने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से भयावह स्थिति पैदा हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, कुछ घर पूरी तरह से बह गए हैं। वहीं, जम्मू की रियासी जिले के माहौर में भी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी जद में कई घर बह गए हैं.. करीब सात लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.
