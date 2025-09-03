‘थप्पड़ कांड’ के बाद पहली जनसुनवाई, बचने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने किया ये काम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। 20 अगस्त को हुए हमले के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री का यह पहला ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम रहा। इस बार ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में कई चीजों में बदलाव नजर आया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार सामने मेज रखकर ‘जन सुनवाई’ की। हमले से पहले वे लोगों के पास जाकर शिकायतें सुनती थीं। इस बार सामने मेज रखी गई है। कार्यक्रम में लोग एक-एक करके उनके पास आकर अपने आवेदन जमा कर रहे थे। इसके अलावा, ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में भारी सुरक्षा देखी गई। कुछ सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री के आसपास खड़े रहे, जबकि कुछ सुरक्षाकर्मी फरियादियों के पास खड़े होकर व्यवस्था संभालते नजर आए।