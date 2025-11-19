Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल के खिलाफ चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा सवाल

सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले क़ानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे. पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, RAW वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल intelligence पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 19, 2025

राहुल गांधी के खिलाफ देश के 272 प्रतिष्ठित हस्तियों की चिट्ठी पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 140 करोड़ के देश में यह 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं यह तो नहीं पता, लेकिन वे भाजपा रोजगार एक्सचेंज में आवेदनकर्ता ज़रूर हैं। वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधने और उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले क़ानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे. पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, RAW वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल intelligence पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फ़र्ज़ी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठायें? इनमें से कितनों की हिम्मत है यह पूछने की कि चुनाव के बीचोंबीच सरकार पैसे बांटती रही और चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 10:41 pm

Hindi News / National News / Videos / राहुल के खिलाफ चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘फतवा जारी…’: PM मोदी की प्रशंसा पर कांग्रेस ने शशि थरूर पर बोला हमला, BJP ने ऐसे किया पलटवार

Shashi Tharoor PM Modi
राष्ट्रीय

CG News : छत्तीसगढ़ को मिली 774 नई सड़कें

Chhattisgarh News
रायपुर

CM Oath Ceremony: क्या शपथ ग्रहण के दिन जेल से बाहर आएंगे बाहुबली अनंत सिंह! जमानत याचिका पर कल सुनवाई

Bahubali Anant Singh
राष्ट्रीय

कांग्रेस के बड़े नेता ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के मुद्दे से झाड़ा पल्ला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी
राष्ट्रीय

अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA कस्टडी में भेजा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई उगलेगा कई राज

Anmol Bishnoi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.