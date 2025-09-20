राहुल गांधी के Gen-Z पोस्ट पर बवाल, BJP सांसद ने गजब धोया!

कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi X Post) ने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसपर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं…उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया…जिसमें उन्होंने Gen z शब्द का इस्तेमाल करते हुए समर्थन मांगा है…अब राहुल गांधी के इस मैसेज से बीजेपी(BJP) नेता हमलावर हो गए हैं…बीजेपी नेता निशिकांत दूबे और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के इस मैसेज पर जमकर पलटवार किया…भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है…दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में गृहयुद्ध भड़काना चाहते हैं और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं…उन्होंने कहा कि भारत में अगर जेन-जेड उठ खड़ा हुआ, तो कांग्रेस और उसके साथी दलों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा…