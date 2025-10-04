Patrika LogoSwitch to English

तबाही मचाएगा चक्रवात 'शक्ति'!.. IMD ने इन राज्यों को किया 'सावधान'

मानसून की विदाई के बावजूद देशभर में बारिश का दौर अभी थमा भी नहीं कि अब चक्रवात शक्ति तबाही मचाने के लिए आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उठ रही लहरें पूरे उफान पर है और अब इसने चक्रवात का रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि गुजरात में पैर पसारने के बाद ये तूफान तेजी से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवात शक्ति के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवात की तीव्रता उच्च से मध्यम स्तर की होगी। ऐसे में ये तटीय जिलों के साथ-साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और आपदा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 04, 2025



Published on:

04 Oct 2025 02:43 pm

