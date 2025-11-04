भारी बारिश-ठंड का डबल अटैक, इन राज्यों में बड़ा अलर्ट जारी!

देश में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं…कई राज्यों में सुबह-शाम(Rajasthan Weather Update) की गुलाबी ठंड के बीच पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो गया है…इसका असर(Delhi NCR Weather Update) पश्चिमी भारत पर देखने को मिल सकता है…पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी(Bihar Weather Update) के कारण मैदानी राज्यों में भी ठंड एकाएक बढ़ सकती है….मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक पंजाब(UP Weather Update) हरियाणा में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है…वहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बरसात के साथ बर्फबारी होने का अनुमान है…