एंजेल चकमा हत्याकांड में नया मोड़: पुलिस ने खारिज किया नस्लीय एंगल, बताया- इस वजह से गई जान

पुलिस ने नस्लीय एंगल खारिज करने की मुख्य वजह बताई कि गिरफ्तार पांच आरोपियों में एक मणिपुर का रहने वाला है, जो खुद पूर्वोत्तर से है। एसएसपी ने कहा, "जब हमलावरों में पूर्वोत्तर का व्यक्ति शामिल है, तो इसे नस्लीय हमला कहना मुश्किल है। कोई जानबूझकर नस्लीय साजिश नहीं थी।" SIT गठित कर जांच चल रही है। पांच आरोपी गिरफ्तार हैं, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं। मुख्य आरोपी फरार है, जिस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश में नेपाल भी भेजी गई है।