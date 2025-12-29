अल्पसंख्यकों पर हमें ज्ञान न दें…पहले अपनी गिरेबान में झांकें: भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब

भारत ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के झूठे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि वह पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर डाले। जायसवाल ने कहा, 'हम उस देश की टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करते हैं जिसका इस मामले में खुद का रिकॉर्ड बेहद खराब है। पाकिस्तान का विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों का भयानक और सुनियोजित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है। कितनी भी उंगली उठा लें, यह हकीकत नहीं मिटेगी।'