लद्दाख हिंसा पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, मोदी सरकार को दी खुली चुनौती

लद्दाख के लेह में भड़की हिंसा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने लद्दाख हिंसा का समर्थन करते हुए कहा कि लद्दाख के लोग अपनी स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी बात शांति से रखी थी लेकिन जब उनसे किए हुए कोई भी वादे नहीं किए गए तब उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ कर आंदोलन का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि लेह में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहूंगा कि हमारा स्टेट चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। आप यहां चिंगारी ना भड़काइए. आप इंतजार मत करिए कि यहां दोबारा से चिंगारी लग जाए और यह राज्य दोबारा जल जाए।