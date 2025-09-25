Patrika LogoSwitch to English

लद्दाख हिंसा पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, मोदी सरकार को दी खुली चुनौती

अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा स्टेट चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। आप यहां चिंगारी ना भड़काइए. आप इंतजार मत करिए कि यहां दोबारा से चिंगारी लग जाए और यह राज्य दोबारा जल जाए।

भारत

Darsh Sharma

Sep 25, 2025

लद्दाख के लेह में भड़की हिंसा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने लद्दाख हिंसा का समर्थन करते हुए कहा कि लद्दाख के लोग अपनी स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी बात शांति से रखी थी लेकिन जब उनसे किए हुए कोई भी वादे नहीं किए गए तब उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ कर आंदोलन का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि लेह में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहूंगा कि हमारा स्टेट चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। आप यहां चिंगारी ना भड़काइए. आप इंतजार मत करिए कि यहां दोबारा से चिंगारी लग जाए और यह राज्य दोबारा जल जाए।

Published on:

25 Sept 2025 10:32 pm

Hindi News / National News / Videos / लद्दाख हिंसा पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, मोदी सरकार को दी खुली चुनौती

