वेडिंग डे पर पिता को हार्ट अटैक!, अब मंगेतर पलाश को लेकर आई बड़ी खबर.. स्मृति मंधाना को किसकी लगी नजर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) इन दिनों बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनकी शादी की तैयारियों के बीच परिवार पर दुखों का डबल पहाड़ टूट पड़ा है। पहले उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को अचानक सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता के भर्ती होने के थोड़ी देर बाद ही उनके मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें सांगली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि पलाश की तरफ से अच्छी खबर यह है कि उन्हें कुछ घंटे डॉक्टरों की देखरेख में बिताने के बाद ही छु्ट्टी मिल गई। पलाश को वायरल इन्फेक्शन हुआ था इसके साथ ही एसिडिटी की समस्या भी गंभीर हो गई थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज पाने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। वहीं, मंधाना के पिता अस्पताल में ही भर्ती हैं।