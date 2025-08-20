पहले बादल फटा, अब भूकंप… झटकों से कांप उठा हिमाचल प्रदेश का चंबा.. दहशत में लोग

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश इस वक्त प्रकृति के रौद्र रूप का सामना कर रहा है। भारी बारिश और भूस्लखन से परेशान हिमाचल के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के चंबा से प्रकृति रूठी हुई है। कुछ दिन पहले बादल फटने की घटना से लोग उभरे भी नहीं थे कि अलसुबह डेढ़ घंटे के दरमियान दो बार भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं थी। मगर, आधी रात धरती कांपी तो नींद में सो रहे लोगों का चैन उड़ गया। भूकंप के झटकों से चंबा में डर का माहौल बना हुआ है। नींद में सोए लोग इस झटके से दहशत में आ गए। वही, स्थानीय निवासियों ने पूरी दास्तान बताई।