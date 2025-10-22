Patrika LogoSwitch to English

पहले भारी बारिश फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड़, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्रों के चलते मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर सिस्टम ने महज तीन घंटे बाद ही ताकत पकड़ ली और वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदल गया।

Darsh Sharma

Oct 22, 2025

देश के कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। उत्तरी राज्यों (Weather Update) में ठंड ने दस्तक दे दी है और दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Fog) सहित आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह धुंध का असर बढ़ने लगा है। वहीं, दक्षिण और पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिणी तटीय इलाकों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को इडुक्की, पलक्कड़ और मलप्पुरम में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में मौसम का रुख बदलने लगा है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा इतनी दूषित हो गई है, कि पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम का रुख बदल गया है। अब सुबह के समय हल्की धुंध छाने लगी है जबकि दिन में धूप खिली रहती है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक मध्यप्रदेश के जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

Published on:

22 Oct 2025 02:32 pm

पहले भारी बारिश फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड़, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

