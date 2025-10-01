पहले पुलिस से मारपीट अब जोड़ रहे हाथ.. बरेली हिंसा का नया वीडियो

चार दिन पहले जिस यूपी पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे। आज उसी के सामने उपद्रवी हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। पहले बरेली हिंसा और उसके बाद का ये वीडियो कानून हाथ में लेने वालों के लिए बड़ा सबक है। ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद से भड़की हिंसा के बाद बरेली पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। यूपी पुलिस अब तक 73 लोगों की गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने उपद्रवियों को मीडिया के सामने पेश भी किया। इस दौरान कई लोग हाथ जोड़कर खड़े दिखे और खुद को निर्दोष बताते हुए सफाई देने लगे। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि उपद्रव में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से बुलाए गए उपद्रवी भी शामिल थे। कई बाहरी चेहरों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पथराव के साथ-साथ पुलिस पर फायरिंग भी की थी।