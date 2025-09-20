आटा, तेल, साबुन.. सब कुछ सस्ता, FMCG कंपनियों का धमाका!

मोदी सरकार 22 सितंबर से आम जनता को बड़ी राहत देने(GST New Rules) जा रही है…कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स यानी जीएसटी(New GST Slab) जीरो हो जाएगी…साथ ही की घरेलू सामानों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गई है…जिससे कई चीजों की(GST Rate Cuts) कीमतों में गिरावट आएगी यानी सस्ती हो जाएगी…डेली यूज का सामान बनाने वाली कंपनियों(FMCG) ने 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, टूथपेस्ट, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन जैसे अन्य उत्पादों की कीमतों में कटौती(New GST Rates) की घोषणा की है…आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कितनी कटौती की है…