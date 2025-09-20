Patrika LogoSwitch to English

आटा, तेल, साबुन.. सब कुछ सस्ता, FMCG कंपनियों का धमाका!

डेली यूज का सामान बनाने वाली कंपनियों ने 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, टूथपेस्ट, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन जैसे अन्य उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 20, 2025

मोदी सरकार 22 सितंबर से आम जनता को बड़ी राहत देने(GST New Rules) जा रही है…कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स यानी जीएसटी(New GST Slab) जीरो हो जाएगी…साथ ही की घरेलू सामानों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गई है…जिससे कई चीजों की(GST Rate Cuts) कीमतों में गिरावट आएगी यानी सस्ती हो जाएगी…डेली यूज का सामान बनाने वाली कंपनियों(FMCG) ने 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, टूथपेस्ट, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन जैसे अन्य उत्पादों की कीमतों में कटौती(New GST Rates) की घोषणा की है…आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कितनी कटौती की है…

20 Sept 2025 08:29 am

Hindi News / National News / Videos / आटा, तेल, साबुन.. सब कुछ सस्ता, FMCG कंपनियों का धमाका!

