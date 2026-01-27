27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

UGC के नए नियमों पर बुरी तरह फंसी सरकार! शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की आई सफाई

यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 27, 2026

यूजीसी के नए नियमों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। कानून के विरोध में दिल्ली से लेकर उत्तरप्रदेश तक सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। भाजपा नेताओं ने भी कानून का विरोध किया तो केन्द्र की मोदी सरकार में सहयोगी जदयू ने भी नए नियमों को लेकर मुखालफत की है। लिहाजा, सरकार बैकफुट पर आई और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यूजीसी कानून को लेकर सफाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू की गई ये व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 10:40 pm

Hindi News / National News / Videos / UGC के नए नियमों पर बुरी तरह फंसी सरकार! शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की आई सफाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘डीके, डीके कौन चिल्ला रहा है?’ बेंगलुरु रैली में समर्थकों पर भड़के सिद्धारमैया, मंच पर दिखा तनाव

राष्ट्रीय

6 महीने बाद वापस मिला चोरी हुआ iPhone, दिल्ली वायरल स्टोरी

Travel Vlogger Recover Lost iPhone
राष्ट्रीय

थावे माता मंदिर चोरी कांड: सोने का मुकुट और चांदी का हार बरामद, 4 और गिरफ्तार; कुल 7 आरोपी पकड़े गए

bihar police
राष्ट्रीय

नवसारी का दर्जी फैजान निकला आतंकी साजिशकर्ता? गुजरात ATS की गिरफ्तारी से हड़कंप

Gujarat ATS, Navsari ATS arrest, Faizan Salmani arrested, Gujarat terror conspiracy busted,
राष्ट्रीय

Viral Salary: 95 हजार हाथ में और लाखों के भत्ते! एसबीआई पीओ की कमाई देख उड़ गए सबके होश

SBI PO Salary 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.