Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘5 करोड़ दो या रहो मरने को तैयार’, रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी.. रडार पर रोहित गोदारा..!

िदेशी नंबरों से आए मैसेज में कहा गया है कि वो रोहित गोदारा बोल रहा है। बहुत हुई नेतागीरी.. 5 करोड़ देने की तैयारी कर लें या फिर तैयार हो जा मरने के लिए। इसके बाद धमकी देने वाले शख्स ने रोहित को कॉल किया। जब फोन नहीं उठा तो खुद को रोहित गोदारा बताने वाले शख्स ने फिर से मैसेज किया। लिखा कि कब तक फोन नहीं उठाएगा। गोली देखना अब कैसे आएगी। 5 करोड़ से कम कोई समझौता नहीं है हमासे पास। मैसेज के बाद एक बार फिर कॉल किया गया। मगर, रोहित ने उसे रिसीव नहीं किया।

भारत

image

Darsh Sharma

Sep 29, 2025

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला शख्स खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बता रहा है और पांच करोड़ रुपए फिरौती के मांग रहा है। धमकी भरा मैसेज रौनक खत्री को व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से भेजा गया। खुद रोहित खत्री ने इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले शख्स ने ना सिर्फ मैसेज किए बल्कि कई बार कॉल भी किए। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी वास्तव में रोहित गोदारा ने ही दी है या कोई उसका नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 10:40 pm

Hindi News / National News / Videos / ‘5 करोड़ दो या रहो मरने को तैयार’, रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी.. रडार पर रोहित गोदारा..!

बड़ी खबरें

View All

​एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र तो भड़की कांग्रेस, तंज कसते हुए कही ये बात

India beat Pakistan in the Asia Cup final
राष्ट्रीय

एशिया कप में पाकिस्तान की हरकत के बाद बड़ी मांग, BJP ने कहा- क्रिकेट टीम को करो बैन

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपिंदर हुड्डा को विधायक दल का नेता

Rao Narender Singh
राष्ट्रीय

दिवाली और छठ के लिए 60 एसी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा; जानें रूट, समय और बुकिंग डिटेल्स

Indian Railway Special Trains
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.