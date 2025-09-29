‘5 करोड़ दो या रहो मरने को तैयार’, रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी.. रडार पर रोहित गोदारा..!

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला शख्स खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बता रहा है और पांच करोड़ रुपए फिरौती के मांग रहा है। धमकी भरा मैसेज रौनक खत्री को व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से भेजा गया। खुद रोहित खत्री ने इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले शख्स ने ना सिर्फ मैसेज किए बल्कि कई बार कॉल भी किए। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी वास्तव में रोहित गोदारा ने ही दी है या कोई उसका नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहा है।