केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन होगी DA में बढ़ोतरी!

त्योहारी मौसम शुरू होने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगातों की बौछार शुरू हो गई है…जीएसटी घटाने के बाद सरकार(Central Government) एक और खुशखबरी देने वाली है…हालांकि उसे लेकर सब कुछ पहले से तय है, बस उसका ऐलान भर होना है…जी हां, यहां बात सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते(DA Hike) की हो रही है, जो जुलाई 2025 से लागू होगा…बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(Dearness allowance) जल्द ही बढ़ने वाला है…
