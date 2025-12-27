क्रिसमस के ठीक बाद थाने पहुंचा ‘सांता क्लॉज’, FIR दर्ज कर बताया क्यों हो रहा देश बदनाम

मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा के एक स्थानीय पदाधिकारी पर नेत्रहीन ईसाई महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगा। कैरोल गायकों पर भीड़ ने हमला किया। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता ने बच्चों के कैरोल ग्रुप पर हमला कर उनके वाद्ययंत्र क्षतिग्रस्त कर दिए। कई स्कूलों ने दक्षिणपंथी दबाव में क्रिसमस उत्सव रद्द कर दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर और कांकेर में ईसाई संपत्तियों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में कैथेड्रल के बाहर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली और ओडिशा में सांता कैप और क्रिसमस सामान बेचने वाले विक्रेताओं को "गैर-हिंदू" बताकर धमकाया गया।