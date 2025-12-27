क्रिसमस के ठीक बाद थाने पहुंचा ‘सांता क्लॉज’, FIR दर्ज कर बताया क्यों हो रहा देश बदनाम

'सांता क्लॉज' पहुंचे थाने
Santa in Police Station: क्रिसमस 2025 के जश्न के बीच देश के कई राज्यों में ईसाई समुदाय को हिंसा, धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा में चर्च सेवाओं में बाधा, कैरोल गायकों पर हमले, सजावट तोड़फोड़ और सांता कैप बेचने वाले विक्रेताओं को धमकाने की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं ने राजनीतिक हलचल मचा दी है, जहां विपक्ष ने दक्षिणपंथी समूहों पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने इन घटनाओं को हाइलाइट करते हुए शनिवार को सांता क्लॉज के वेश में पुलिस थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा, "सांता क्लॉज थाने पहुंच गए दक्षिणपंथी गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करने।" भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि क्रिसमस मनाने वालों के खिलाफ हिंसा और धमकियों से वे आहत हैं। पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही थी, इसलिए शिकायत दर्ज कराई गई है। अब कार्रवाई का इंतजार है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा के एक स्थानीय पदाधिकारी पर नेत्रहीन ईसाई महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगा। कैरोल गायकों पर भीड़ ने हमला किया। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता ने बच्चों के कैरोल ग्रुप पर हमला कर उनके वाद्ययंत्र क्षतिग्रस्त कर दिए। कई स्कूलों ने दक्षिणपंथी दबाव में क्रिसमस उत्सव रद्द कर दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर और कांकेर में ईसाई संपत्तियों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में कैथेड्रल के बाहर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली और ओडिशा में सांता कैप और क्रिसमस सामान बेचने वाले विक्रेताओं को "गैर-हिंदू" बताकर धमकाया गया।
विपक्षी दलों ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कई क्षेत्रों में क्रिसमस "डर और चिंता" के साए में बीता। ये हमले भारत की बहुलवादी परंपरा पर आघात हैं।
तृणमूल कांग्रेस के कुनाल घोष ने भाजपा सहयोगी संगठनों जैसे बजरंग दल पर अन्य धर्मों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "संविधान जो कहता है, भाजपा उसके विपरीत करती है।" भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने कई जगहों पर कार्रवाई की बात कही।
