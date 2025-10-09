‘कफ सिरप’ से 20 बच्चों की मौत पर सरकार का बहुत बड़ा एक्शन

मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 20 मासूमों की मौत पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन पुलिस गिरफ्त में है। एमपी पुलिस ने तमिलनाडु से बुधवार देर रात उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का जा रही है। थोड़ी देर में उसे चेन्नई की जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछले तीन दिन से एमपीके छिंदवाड़ा जिले की पुलिस तमिलनाडु में रंगनाथन को पकड़ने के लिए छापामारी की कार्रवाई कर रही थी। तीन दिन बाद लेकिन एमपी पुलिस को कामयाबी मिली और वह पुलिस गिरफ्त में आ गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया है।