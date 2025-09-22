GST Reforms: अश्विनी वैष्णव की मीडिया से अपील ! छापें राजस्थान पत्रिका जैसे स्पष्ट खबर…

New GST Reform: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जीएसटी (GST 2.0) की नई दरें लागू (GST New Rules) होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान पत्रिका अखबार ( Rajasthan Patrika ) जैसे स्पष्ट खबर छापने की अपील की, उन्होंने कहा” आज GST के नई दरें ( GST Reforms ) लागू की गई हैं। आज सुबह से पूरे देशभर में खुशी की लहर है। हमारे रोजमर्रा की लगभग हर चीजों में काफी बचत होगी… देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि #NextGenGST रिफॉर्म से जन-जन खुश है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस बचत से खुश नहीं हैं। देखिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट
