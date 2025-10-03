मातम में बदली खुशी, ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में गिरी

मध्य प्रदेश के खंडवा(Khandwa Accident News) जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन(Durga Murti Visarjan) के दौरान बड़ा हादसा हो गया…पंधाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला में ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिया पर पलट गई जिससे उसमें सवार कई लोग तालाब में गिर गए…इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं…मृतकों में ज्यादातर बच्चियां शामिल हैं. दुर्गा विसर्जन समारोह के दौरान हुई दुर्घटना में खोज और बचाव अभियान जारी है…मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है….