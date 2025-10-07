Breaking News: हरियाणा के ADGP ने की खुदकुशी ! खुद को मारी गोली ! IAS पत्नी CM संग Japan दौरे पर…

Haryana ADGP Y. Puran Suicide Case: हरियाणा के पुलिस विभाग में तैनात ADGP वाई एस पूरन ने चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, यह घटना सेक्टर 11 में हुई. फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की, जानकारी के अनुसार, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं और वो इस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ गए अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में जापान दौरे पर हैं, देखें क्या है पूरा मामला, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट