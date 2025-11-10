Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

11, 12, 13 को भारी बारिश!, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

केरल में मानसून ने सबसे पहले एंट्री ली थी। अब इसके जाने के बाद भी इसका असर दिख रहा है। केरल में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 10, 11, 12 और 13 नवंबर को केरल के कई जिलों में रुक-रूककर भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 10, 2025

India Weather Alert November : मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न (Monsoon 2025) शानदार रहा और देशभर (India Weather News) में रिकॉर्ड तोड़ बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली, लेकिन अब ठंड का असर (temperature system) दिखना शुरू हो गया है। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश (IMD Rain Alert) का सिलसिला बना रहा, जो अब थम चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है क्योंकि बारिश का दौर (Weather News Today) अभी भी जारी है। इसी बीच देश में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) के असर से मौसम फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11, 12 और 13 नवंबर को (Western Disturbance 2025) कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / National News / Videos / 11, 12, 13 को भारी बारिश!, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘4 दिन बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया’, दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी ने EC पर लगाया बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ने EC पर साधा निशाना
राष्ट्रीय

बेंगलुरु जेल में कैदियों की शराब पार्टी का नया वीडियो आया सामने, इससे पहले फोन के साथ दिखे थे अपराधी

Bengaluru jail
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: मां सीता की धरती पर दिलचस्प होगा मुकाबला, RJD के 2 चेहरे आमने-सामने, 3 महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर!

राष्ट्रीय

8वीं के छात्र को क्लासमेट ने प्राइवेट पार्ट पर मारी ऐसी लात कि जान पर बन आई, करानी पड़ी सर्जरी

Mysore class 8th student Ranging case
राष्ट्रीय

कैसे मात्र 10-15 सेकंड में तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं दलाल? इन अवैध Apps का नाम जानकर चौंक जाएंगे!

Railway Tatkal Ticket App
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.