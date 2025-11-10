11, 12, 13 को भारी बारिश!, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

India Weather Alert November : मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न (Monsoon 2025) शानदार रहा और देशभर (India Weather News) में रिकॉर्ड तोड़ बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली, लेकिन अब ठंड का असर (temperature system) दिखना शुरू हो गया है। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश (IMD Rain Alert) का सिलसिला बना रहा, जो अब थम चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है क्योंकि बारिश का दौर (Weather News Today) अभी भी जारी है। इसी बीच देश में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) के असर से मौसम फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11, 12 और 13 नवंबर को (Western Disturbance 2025) कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।