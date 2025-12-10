10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कहां तक पढ़ें हैं PM मोदी? यह देखने के बाद नहीं रहेगा कोई Doubt, विपक्षी नेता भी गौर फरमाएं

Narendra Modi education qualification: बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे। इससे पहले भी विपक्ष डिग्री का मुद्दा उठाता रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 10, 2025

PM Modi

विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाता रहता है। (PC:PMIndia)

PM Modi degree controversy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां तक पढ़ाई की है? विपक्ष को इस मुद्दे में हमेशा से दिलचस्पी रही है। कई नेता पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग भी करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह इस मुद्दे को लेकर अदालत का रुख भी कर चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे।

जनता को नहीं कोई दिलचस्पी

बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन जनता को विपक्ष की इस दिलचस्पी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार चुनाव इसका सबसे जीवंत उदाहरण हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष चुनाव में बुरी तरह पराजित हुआ। कांग्रेस महज छह सीटों पर सिमट गई। इस हार ने संपूर्ण विपक्ष के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

1981 में कर रहे थे MA

प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उन्होंने MA की पढ़ाई की है। हालांकि, विपक्षी नेताओं को पीएम की बातों पर यकीन नहीं होता। 2023 में पत्रकार शीला भट्ट ने मोदी की पढ़ाई को लेकर विपक्ष की आंखें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। एक पॉडकास्ट में भट्ट ने दावा किया था कि जब वह 1981 में नरेंद्र मोदी से मिलीं, तब वह एमए की पढ़ाई कर रहे थे। उनके और मोदी के मेंटर एक ही थे - प्रोफेसर प्रवीण सेठ।

बेहद पढ़ाकू रहे हैं मोदी

शीला भट्ट ने बताया था कि मोदी बहुत पढ़ाई करते थे। वह प्रोफेसर प्रवीण सेठ के घर लगभग रोज जाया करते थे। भट्ट का यह पॉडकास्ट भले ही पुराना है, लेकिन पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा लगातार उठता रहा है। इसलिए आइए जानते हैं कि उस पॉडकास्ट में शीला भट्ट ने और क्या बताया था। भट्ट ने कहा - नरेंद्र मोदी उस समय MA की पढ़ाई कर रहे थे। मैं उनकी एक सहपाठी को भी जानती हूं, जो वकील हैं। जब अरविंद केजरीवाल और दूसरे विपक्षी नेताओं ने मोदी की पढ़ाई पर सवाल किया, तो मैंने मोदी की क्लासमेट से कहा था कि उन्हें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया।

शुरू से आशावादी रहे हैं मोदी

इस पॉडकास्ट में शीला भट्ट ने नरेंद्र मोदी के बारे में कई दिलचस्प बातें भी बताईं। उन्होंने कहा कि मोदी 1983-84 से 2001 तक हर दिवाली देश का एक-एक जिला घूमने जाया करते थे। उस समय उनके पास कोई फोन नहीं होता था। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी शुरुआत से बेहद आशावादी हैं। समस्याओं का हल निकालना उन्हें बखूबी आता है।

ये भी पढ़ें

कौन-कौन सी डिग्रियां हैं NSA Ajit Doval के पास, Dhurandhar फिल्म से फिर क्यों आ गए चर्चा में?
शिक्षा
Ajit Doval in Dhurandhar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / National News / कहां तक पढ़ें हैं PM मोदी? यह देखने के बाद नहीं रहेगा कोई Doubt, विपक्षी नेता भी गौर फरमाएं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.