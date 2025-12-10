Migrant Workers Died: रोटी के चलते आफत में जान! मंत्री ने बताया, 5 वर्षों में 518 ओडिशा प्रवासी श्रमिकों की हुई मौत

उन्होंने कहा, “बेहतर वेतन और रोजगार की तलाश में हर साल हजारों मजदूर अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, फिर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई बार तो पूरा परिवार ही पलायन कर जाता है। खबरों के मुताबिक 500 से अधिक मजदूरों की कार्यस्थल पर मौत हो चुकी है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई मौतें दर्ज नहीं की जाती हैं।”