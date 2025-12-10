10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Migrant Workers Died: रोटी के चलते आफत में जान! मंत्री ने बताया, 5 वर्षों में 518 ओडिशा प्रवासी श्रमिकों की हुई मौत

भारत और विदेशों में काम करने वाले ओडिशा के मजदूरों की मृत्यु दर में लगातार इजाफा हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मजदूरों की मौत के पीछे बढ़ते कर्ज, कम मजदूरी और सीमित स्थानीय रोजगार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Swatantra Mishra

Dec 10, 2025

Migrant Labour

ओडिशा के प्रवासी मजदूरों की मौत में इजाफा हुआ है (Photo: IANS)

518 Migrant Workers Death : राज्य विधानसभा में सोमवार को सूचित किया गया कि पिछले पांच वर्षों में ओडिशा के कम से कम 518 प्रवासी श्रमिकों की राज्य और देश से बाहर काम करते समय मृत्यु हो गई है।

पिछले दो सालों में 239 लोगों की हो चुकी मौत

श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ये आँकड़े साझा किए। कुल मौतों में से 239 मौतें अकेले पिछले दो वर्षों में हुई हैं।

कालाहांडी और गंजम के सबसे ज्यादा लागों की हुई मौत

सिंहखुंटिया के अनुसार, सबसे अधिक 60 मौतें कालाहांडी जिले में हुईं, इसके बाद गंजम में 56, बलांगीर में 38, नवरंगपुर में 35, कंधमाल में 34 और रायगढ़ा में 34 मौतें हुईं।

मंत्री ने कहा, "518 मृतक श्रमिकों में से राज्य सरकार 395 शवों को वापस लाकर उनके परिवारों को सौंप चुकी है।"

इन राज्यों में काम ढूंढने जाते हैं प्रवासी

ओडिशा से बड़ी संख्या में गरीब कामगार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में पलायन करते हैं। इन राज्यों में ओडिशा के प्रवासी मजदूर ईंट भट्टों, कपड़ा इकाइयों और निर्माण स्थलों पर काम करते हैं। गंजम के लोग अक्सर कपड़ा उद्योग के काम के लिए सूरत जाते हैं, जबकि केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर के लोग भारत में कहीं और प्लंबिंग का काम करते हैं।

बलांगीर और नुआपाड़ा में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 40,088 मज़दूर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, और सरकार ने 626 मज़दूर ठेकेदारों को लाइसेंस जारी किए हैं। बलांगीर ज़िले में प्रवासी मज़दूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिमी ओडिशा का नुआपाड़ा है।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) के राज्य अध्यक्ष जनार्दन पति ने द टेलीग्राफ से बताया कि बार-बार वादे करने के बावजूद ओडिशा में प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई राहत नहीं है।”

कार्यस्थल पर होने वाली कई मौतें नहीं हो पाती हैं दर्ज

उन्होंने कहा, “बेहतर वेतन और रोजगार की तलाश में हर साल हजारों मजदूर अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, फिर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई बार तो पूरा परिवार ही पलायन कर जाता है। खबरों के मुताबिक 500 से अधिक मजदूरों की कार्यस्थल पर मौत हो चुकी है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई मौतें दर्ज नहीं की जाती हैं।”

ओडिशा के सामाजिकर्ताओं का कहना है कि पलायन कर्ज़ और संकट का नतीजा है। एक के बाद एक सरकारों ने इस समस्या से निपटने के बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन मज़दूरों के बढ़ते प्रवास से पता चलता है कि ये दावे खोखले हैं। ये मज़दूर अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि हताशा में घर छोड़ते हैं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 01:48 pm

Hindi News / National News / Migrant Workers Died: रोटी के चलते आफत में जान! मंत्री ने बताया, 5 वर्षों में 518 ओडिशा प्रवासी श्रमिकों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.