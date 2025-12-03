4 और 5 नवंबर को भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार जमकर बारिश हुई। भारी बारिश से कई राज्यों में नए रिकॉर्ड्स बन गए और पुराने रिकॉर्ड्स पानी में बह गए। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से मौसम भी अच्छा रहा। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा लग रहा है कि मानसून का असर अभी बना हुआ है क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 4 और 5 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
