शादी में कम पड़े रसगुल्ले तो लड़की वालों और लड़के वालों में चले लात-घूंसे, टूटी शादी

खाने के काउंटर के आसपास प्लेटें, बर्तन, कुर्सियां और जो कुछ भी लोगों के हाथ लगा वो उसे उठा कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। दुल्हा-दुल्हन के शादी के पंडाल में पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों की लड़ाई ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान दोनों पक्ष से कई लोग घायल हो गए। दूल्हे के पिता, महेंद्र प्रसाद, ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई सच में रसगुल्लों की कमी को लेकर शुरू हुई थी। महेंद्र प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि, इस झगड़े के बाद दुल्हन के परिवार ने उनके खिलाफ झूठा दहेज का मामला भी दर्ज करा दिया है।