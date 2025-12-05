5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शादी में कम पड़े रसगुल्ले तो लड़की वालों और लड़के वालों में चले लात-घूंसे, टूटी शादी

बिहार के बोधगया में एक शादी समारोह के दौरान रसगुल्ले खत्म होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झगड़े के बाद लड़की वालों ने लड़के वालों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 05, 2025

Viral Video

बिहार के बोधगया में रसगुल्लों को लेकर शादी में मारपीट (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के बोधगया में एक शादी समारोह रसगुल्लों को लेकर जंग के मैदान में बदल गया। यहां लड़की वालों और लड़के वालों के बीच रसगुल्ले खत्म हो जाने से इतना बवाल हुआ कि उन्होंने एक दूसरे पर लात-घूंसे बरसा दिए। यह पूरी घटना मैरिजहॉल में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्लास्टिक की कुर्सियों को बनाया हथियार

सीसीटीवी फुटेज में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करते और एक दूसरे को लात-घूंसे मारते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ ही देर में लोग प्लास्टिक की कुर्सियों को हथियार बना कर एक दूसरे पर फेंकना भी शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के अनुसार, यह घटना 29 नवंबर को बोध गया के एक होटल में हुई थी। इस होटल में दुल्हन के परिवार वाले रुके हुए थे।

लड़ाई के बाद होटल पहुंचे दुल्हा-दुल्हन

पुलिस के अनुसार, दुल्हे और उसका परिवार बारात लेकर पास के गांव से यहां आए थे। विवाद के समय दुल्हा दुल्हन होटल में मौजूद नहीं थे, वह रास्ते में थे और लड़ाई के बाद होटल पहुंचे। दरअसल जब दुल्हन का परिवार खाना खाने पहुंचा तो उन्होंने खाने के काउंटर पर रसगुल्ले खत्म हो जाने की शिकायत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले मेहमान खाने के स्टॉल्स के पास जमा होने लगे और फिर देखते ही देखते उनके बीच मारपीट होने लगी।

झगड़े के बाद लड़की वालों ने किया दहेज का केस

खाने के काउंटर के आसपास प्लेटें, बर्तन, कुर्सियां और जो कुछ भी लोगों के हाथ लगा वो उसे उठा कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। दुल्हा-दुल्हन के शादी के पंडाल में पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों की लड़ाई ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान दोनों पक्ष से कई लोग घायल हो गए। दूल्हे के पिता, महेंद्र प्रसाद, ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई सच में रसगुल्लों की कमी को लेकर शुरू हुई थी। महेंद्र प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि, इस झगड़े के बाद दुल्हन के परिवार ने उनके खिलाफ झूठा दहेज का मामला भी दर्ज करा दिया है।

लड़की वालों ने चुराए गहने

उन्होंने यह भी कहा कि, इतना सब होने के बाद भी वे लोग शादी जारी रखने को तैयार थे लेकिन दुल्हन के परिवार ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। दुल्हे की मां ने आरोप लगाया कि लड़ाई के दौरान दुल्हन के परिवार ने वह सब गहने भी चुरा लिए जो वो तोहफ़े के तौर पर लाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि होटल की बुकिंग का पैसा भी दुल्हे के परिवार ने ही दिया। पुलिस ने बताया कि, झगड़े के बाद दुल्हन के परिवार ने लड़के वालों पर दहेज का केस दर्ज करा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 11:54 am

Hindi News / National News / शादी में कम पड़े रसगुल्ले तो लड़की वालों और लड़के वालों में चले लात-घूंसे, टूटी शादी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली से ज्यादा कस्बों में घुला जहर, जानिए बड़े से छोटे शहरों की Air Quality Index

Delhi AQI standard
राष्ट्रीय

बहू ने ससुर से की बहस, ससुराल वालों ने ज़मीन पर गिराकर डंडे से की पिटाई

Woman beaten after argument with father-in-law
राष्ट्रीय

‘बाबर के साथ जो खड़ा होगा उसका…’, बाबरी मस्जिद विवाद में कूदे शंकराचार्य, दे दी चेतावनी

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट
राष्ट्रीय

IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी

Indigo Airlines
राष्ट्रीय

पुतिन के भारत दौरे पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट? क्या है भारत की सबसे बड़ी चुनौती?

PM Modi and President Putin
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.