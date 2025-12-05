दिल्ली से ज्यादा कस्बों में घुला जहर, जानिए बड़े से छोटे शहरों की Air Quality Index

निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर (Skymet Weather) का कहना है कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत मैदानी इलाकों में चल रही तेज़ ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत मैदानी इलाकों को प्रभावित कर रही हैं। स्काइमेट का कहना है कि तेज़ हवाओं के चलते एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रही है और इस समय दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR AQI) का औसत एक्यूआई लेवल 300-310 के आसपास बना हुआ है।