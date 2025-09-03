Patrika LogoSwitch to English

अगले 7 दिन भारी से अति भारी बारिश, इन राज्यों में Red Alert

आम लोगों के जारी एडवाइजरी में भारत मौसम विभाग ने सुरक्षा के लिए नालियों, पुलों और गिरी हुई बिजली लाइनों से बचने की सलाह दी है। साथ ही नदी के निकट बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जाने से भी बचने को कहा है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 03, 2025

उत्तर भारत के कई राज्‍यों में पिछले कुछ दिनों से आसमान से आफत बरस (Monsoon 2025) रही है। फ्लैश फ्लड यानी बादल फटने की घटनाओं (Cloudburst), भारी बारिश (Heavy Rain) और लैंडस्‍लाइड (Landslide) जैसी आपदाओं में सैकड़ों जानें गई हैं। चिंता की बात ये है कि ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार‍ फिर कई राज्‍यों में संकट के बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत (India’s Weather) सहित देश के कई हिस्सों में अगले सात दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की सक्रियता के कारण जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Weather Update Today), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather News Today), पंजाब (Punjab Flood), हरियाणा (haryana weather), उत्तराखंड (Uttarakhand Weather News Today), दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR Weather), उत्तर प्रदेश (up weather report today), और गुजरात (Gujarat Weather) जैसे राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।

Published on:

03 Sept 2025 10:51 pm

