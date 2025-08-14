कितना फायदेमंद है न्यू इनकम टैक्स बिल!

लोकसभा ने सोमवार(Lok Sabha) को नया आयकर(New Income Tax Bill 2025) विधेयक 2025 पास कर दिया…यह बिल करीब 60 साल पुराने आयकर कानून को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है…इसमें जहां 63 साल पुराने अधिनियम के कई कानूनों को बरकरार रखा गया है, तो वहीं कई नए संशोधनों को भी लागू किया गया है…इसका मकसद टैक्स के नियम आसान बनाना, विवाद घटाना और प्रक्रिया को आधुनिक करना है। तो नए विधेयक में क्या बदलाव हुए और क्या इसके फायदे है आइए आपको बताते है।