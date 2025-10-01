Patrika LogoSwitch to English

करूर भगदड़ : 41 मौत का जिम्मेदार कौन.? वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

एक्टर और नेता विजय तमिलनाडू के करूर में भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 01, 2025

4 दिन बाद भी करुर की ये सड़कें चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं कि जब यहां भगदड़ हुई थी उस समय का नजारा कितना भयावह रहा होगा… सड़क किनारे पड़े ये चप्पलों के ढेर.. उन 41 मौतों की कहानी कह रहा है… ये मंजर देखकर किसी का भी कलेजा सहम जाएगा… तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके के अध्यक्ष और एक्टर विजय थलापति की चुनावी रैली में 27 सितंबर की शाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे…उनके हाथों में पोस्टर और पार्टी का झंडा था… लेकिन किसने सोचा था कि उनके चेहरे पर वो मुस्कान और अभिनेता से राजनेता बने विजय को देखने की लालसा ही उनकी मौत की वजह बनेगी.. खबर है कि एक्टर और नेता विजय तमिलनाडू के करूर में भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे…बता दें कि इस हादसे में पुलिस की जांच जारी है.. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को हृदय विदारक बताया और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की…वहीं राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को फोन कर घटना के बारे में जानकारी ली थी…

Published on:

01 Oct 2025 11:28 am

Hindi News / National News / Videos / करूर भगदड़ : 41 मौत का जिम्मेदार कौन.? वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

