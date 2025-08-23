मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलटा पूरा केस!

हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा(Bhiwani Teacher Manisha) की बेरहमी से हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है…मनीषा डेथ मिस्ट्री में दिल्ली के एम्स अस्पताल से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है…इसमें भी पहले की दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट के (Bhiwani Manisha Antim Sanskar) जैसे ही जहर खाने से मौत बताया गया है…भिवानी की 18 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा 11 अगस्त को लापता हो गई थी…