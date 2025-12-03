Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लाश से शादी, खून से भरी मांग! रुला देगी ये प्रेम कहानी !

महाराष्ट्र के नांदेड से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं...

Google source verification

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Dec 03, 2025

Nanded Murder Case: महाराष्ट्र(Maharashtra) के नांदेड से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई(Nanded Honor Killing) है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं…जूना गंज की गलियों में सक्षम(Saksham Tate) नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई…परिवार में कोहराम मचा हुआ था….लेकिन सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब सक्षम के अंतिम संस्कार से पहले उसकी प्रेमिका(Aanchal) वहां पहुंची…भीड़ के बीच वह सीधे अपने प्रेमी के पार्थिव शरीर के पास गई…उसने हल्दी और कुमकुम अपने हाथों से उसके शरीर पर लगाया(Nanded Love Story) और अपने माथे पर सक्षम के नाम का सिंदूर भर लिया…यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं….

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 04:07 pm

Hindi News / National News / Videos / लाश से शादी, खून से भरी मांग! रुला देगी ये प्रेम कहानी !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

भारत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए चाकचौबंद, डिटेल में पढ़ें खबर

Russian President Vladimir Putin
राष्ट्रीय

नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ गए मां-बाप, रक्षक बनकर आए कुत्तों के झुंड ने ऐसे बचाई मासूम की जान

stray dogs saved newborn
राष्ट्रीय

सरकार ने संचार साथी App के प्री-इंस्टॉलेशन पर हटाई अनिवार्यता

राष्ट्रीय

PM Modi AI-Video: चाय बेचते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने शेयर किया AI वीडियो; BJP ने कहा- नामदार कांग्रेस…

PM Modi AI video, Congress shares AI-generated video of Modi, Modi selling tea video controversy,
राष्ट्रीय

इंडियन रेलवे ने बदले तत्काल टिकट के नियम, अब काउंटर टिकट पर भी लागू होगा ये सिस्टम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.