लाश से शादी, खून से भरी मांग! रुला देगी ये प्रेम कहानी !

Nanded Murder Case: महाराष्ट्र(Maharashtra) के नांदेड से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई(Nanded Honor Killing) है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं…जूना गंज की गलियों में सक्षम(Saksham Tate) नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई…परिवार में कोहराम मचा हुआ था….लेकिन सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब सक्षम के अंतिम संस्कार से पहले उसकी प्रेमिका(Aanchal) वहां पहुंची…भीड़ के बीच वह सीधे अपने प्रेमी के पार्थिव शरीर के पास गई…उसने हल्दी और कुमकुम अपने हाथों से उसके शरीर पर लगाया(Nanded Love Story) और अपने माथे पर सक्षम के नाम का सिंदूर भर लिया…यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं….