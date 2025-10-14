बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे प्रशांत किशोर.!, जन सुराज पार्टी में भारी बगावत.. जानिए वजह

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट के बाद से विरोध का सामना कर रहे प्रशांत किशोर अब बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी की ओर से सोमवार को जारी दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। सीटों की घोषणा के साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के सामने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जब पत्रकारों के सामने अपनी बात रखनी शुरू की तो जन सुराज के कुछ लोग उनको जबरन पकड़-पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। इससे उनके साथ आए लोग भयभीत हो गए। जन सुराज की ओर से 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी की गई थी। जिसमें 51 कैंडीडेट्स के नाम का ऐलान हुआ था। उस वक्त भी प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा था।