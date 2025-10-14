Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे प्रशांत किशोर.!, जन सुराज पार्टी में भारी बगावत.. जानिए वजह

दरअसल, पटना के शेखपुरा हाउस में प्रशांत किशोर, जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कांफ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का जैसे ही ऐलान किया वैसे ही बवाल शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने PK के सामने कई गंभीर आरोप लगाए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पीके पर ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने का आरोप लगाया।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 14, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट के बाद से विरोध का सामना कर रहे प्रशांत किशोर अब बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी की ओर से सोमवार को जारी दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। सीटों की घोषणा के साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के सामने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जब पत्रकारों के सामने अपनी बात रखनी शुरू की तो जन सुराज के कुछ लोग उनको जबरन पकड़-पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। इससे उनके साथ आए लोग भयभीत हो गए। जन सुराज की ओर से 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी की गई थी। जिसमें 51 कैंडीडेट्स के नाम का ऐलान हुआ था। उस वक्त भी प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा था।

Published on:

14 Oct 2025 02:37 pm

Hindi News / National News / Videos / बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे प्रशांत किशोर.!, जन सुराज पार्टी में भारी बगावत.. जानिए वजह

