प्रियंका गांधी ने पहनी वायरल टी-शर्ट तो बुरी भड़की मिंता देवी!

बिहार(Bihar) में सिवान की मिंता देवी(Minta Devi) अचानक चर्चा में आ गई, क्यों कि कांग्रेस सांसद(Sansad) प्रियंका गांधी मिंता देवी(Priyanka Gandhi) की तस्वीर लगी टीशर्ट पहनकर दिल्ली(Delhi) में प्रदर्शन करते दिखी…इस दौरान कांग्रेस(Congress) नेताओं ने मिंता देवी को फर्जी वोटर करार देते हुए चुनाव आयोग(Election Commission) के द्वारा किये जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर जमकर हंगामा किया…अब जब इस बात की जानकारी मिंता देवी तक पहुंची तो वह भड़क गई…उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी(Rahul Gandhi) मेरे कौन हैं? उन्हें मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया?…