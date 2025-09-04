GST पर मोदी का ‘मास्टरस्ट्रोक’, बदल जाएगी पूरी फिजां.. देखिए क्या बोली जनता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से जिस दिवाली तोहफे का वादा किया था.. वो अब देश की जनता को मिल गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दो टैक्स स्लैब को मंजूरी मिलते ही देश में अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब रह जाएगी। इस फैसले को मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म करने के फैसले से जनता काफी खुश नजर आ रही है। देशभर में लोगों की प्रतिक्रिया ली तो सामने आया कि इससे महंगाई कम होगी और लोगों की खर्च करने की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी।