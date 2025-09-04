Patrika LogoSwitch to English

GST पर मोदी का ‘मास्टरस्ट्रोक’, बदल जाएगी पूरी फिजां.. देखिए क्या बोली जनता

12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म करने के फैसले से जनता काफी खुश नजर आ रही है। देशभर में लोगों की प्रतिक्रिया ली तो सामने आया कि इससे महंगाई कम होगी और लोगों की खर्च करने की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी।

भारत

Darsh Sharma

Sep 04, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से जिस दिवाली तोहफे का वादा किया था.. वो अब देश की जनता को मिल गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दो टैक्स स्लैब को मंजूरी मिलते ही देश में अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब रह जाएगी। इस फैसले को मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म करने के फैसले से जनता काफी खुश नजर आ रही है। देशभर में लोगों की प्रतिक्रिया ली तो सामने आया कि इससे महंगाई कम होगी और लोगों की खर्च करने की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी।

Published on:

04 Sept 2025 10:25 pm

Hindi News / National News / GST पर मोदी का ‘मास्टरस्ट्रोक’, बदल जाएगी पूरी फिजां.. देखिए क्या बोली जनता

