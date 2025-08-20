मुंबई की भारी बारिश में पुल पर फंसी मोनोरेल

पूरा मुंबई भारी बारिश के चलते जलमग्न है…ऐसे में भारी बारिश के कारण मोनोरेल सेवा प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा…मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एक मोनोरेल ट्रेन पावर सप्लाई ठप होने के कारण फंस गई…पावर सप्लाई ठप होने की वजह से ट्रेन एलिवेटेड ट्रैक पर रुकी रही, और यात्री अंदर फंसे रहे…मुंबई दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने अंदर फंसे यात्रियों को शीशे काटकर निकाला गया…