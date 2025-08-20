Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुंबई की भारी बारिश में पुल पर फंसी मोनोरेल

पावर सप्लाई ठप होने की वजह से ट्रेन एलिवेटेड ट्रैक पर रुकी रही, और यात्री अंदर फंसे रहे

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 20, 2025

पूरा मुंबई भारी बारिश के चलते जलमग्न है…ऐसे में भारी बारिश के कारण मोनोरेल सेवा प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा…मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एक मोनोरेल ट्रेन पावर सप्लाई ठप होने के कारण फंस गई…पावर सप्लाई ठप होने की वजह से ट्रेन एलिवेटेड ट्रैक पर रुकी रही, और यात्री अंदर फंसे रहे…मुंबई दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने अंदर फंसे यात्रियों को शीशे काटकर निकाला गया…

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 02:34 pm

Hindi News / National News / मुंबई की भारी बारिश में पुल पर फंसी मोनोरेल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर कांग्रेस से शशि थरूर के सुर हुए अलग, प्रियंका गांधी ने इसे कठोर बताया

Shashi Tharoor on 130th amendment bill
राष्ट्रीय

लोकसभा में अमित शाह ने PM-CM को हटाने संबंधी विधेयक किए पेश, विपक्ष ने फाड़ी कॉपी

राष्ट्रीय

तीन नए बिल से कैसे परेशानी में पड़ेंगे विपक्षी दलों के CM और मंत्री? प्रियंका गांधी ने खोल दी सरकार की पोल

Priyanka Gandhi on New Bills
राष्ट्रीय

फोर्स नहीं तो इलेक्शन नहीं…जब टीएन शेषन ने चुनाव कराने से ही कर दिया था इनकार

TN Seshan Election Commissioner
Patrika Special News

‘पापा आपके सपनों का भारत बनाने का सपना पूरा करना लक्ष्य, जहां…’, पूर्व पीएम Rajiv Gandhi की जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.